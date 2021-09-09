أسواق عبدالله العثيم تفتتح الفرع 259 على مستوى المملكة

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واصلت استراتيجيتها التوسُّعية ودشنت فرع الجنادرية بالرياض

دشن عبدالعزيز عبدالله العثيم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بحي الجنادرية بمدينة الرياض، الذي حمل الرقم 259 على مستوى المملكة.

وقد تم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وقال عبدالعزيز العثيم: هذه الافتتاحات تأتي امتدادًا لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، وأن وصول عدد شبكة الفروع إلى 259 فرعًا يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديدًا؛ وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف: انتشار فروع الأسواق في مدن المملكة كافة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثّل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف بالقول: يعتبر حي "الجنادرية" شرق مدينة الرياض من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقًا جغرافيًّا واسعًا من سكان هذه الأحياء.

وتابع: هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيرًا وتناسب شرائح المجتمع كافة.

وختم "العثيم" حديثه قائلًا: يقع الفرع الجديد في فرع حي الجنادرية وعلى طريق الجنادرية، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1338 مترًا مربعًا، ويتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز؛ مما يتيح عرضًا واضحًا ومنظمًا لجميع المنتجات والأصناف، وهو مجهّز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى؛ لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي، أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقًا؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.