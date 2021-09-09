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"التنفيذيين اللبنانيين" يستنكر المحاولات الجديدة لتهريب المخدرات من لبنان للسعودية

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"التنفيذيين اللبنانيين" يستنكر المحاولات الجديدة لتهريب المخدرات من لبنان للسعودية "التنفيذيين اللبنانيين" يستنكر المحاولات الجديدة لتهريب المخدرات من لبنان للسعودية
ربيع الأمين يدعو إلى المسارعة بتسليم الجيش اللبناني المسؤولية عن كافة المعابر

استنكر مجلس التنفيذيين اللبنانيين استمرار حالة الانفلات والتسيب في المرافئ اللبنانية، والتمادي في ذلك رغم الإجراءات التي سبق وأعلنتها السلطات اللبنانية.

وقال بيان المجلس: في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه اللبنانيون، والمزارعون منهم تحديدًا لرفع الحظر عن تصدير منتجاتهم الزراعية إلى المملكة العربية ؛ فوجئنا بإعلان السلطات السعودية فجر اليوم الخميس عن إحباط عملية تهريب مخدرات جديدة قادمة من لبنان إلى المملكة عبر نيجيريا.

وقال ربيع الأمين رئيس المجلس: استمرار عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة عمل لا يليق بين الدول الشقيقة، وهذه الأعمال الخارجة على القانون والأخلاق تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة، وتضع سمعة لبنان في موقع لا يحسد عليه.

وأكد الأمين على ضرورة تقديم لبنان الرسمي شرحًا عن ما حدث للجانب السعودي لتبيان الموقف؛ وذلك نظراً لما نوه به البيان السعودي من عدم تعاون الأجهزة اللبنانية بهذا الخصوص.

ودعا في ختام بيان المجلس إلى تسليم الجيش اللبناني مسؤولية كافة المعابر البحرية والبرية والجوية؛ للحد من هذا الانفلات المتواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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