أخبار عاجلة

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استحداث "التعقيم الضبابي" لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات في ينبع

Print
يمتدّ مدى الرش ليصل حتى ٨ أمتار طولية مما يزيد من سرعة الإنجاز

استحداث

استحدثت تقنية التبخير والتعقيم بالبخار، أو ما يسمى بـ"التعقيم الضبابي"، وجرى تعميمها في تعقيم كل الأسطح والمرافق المشتركة بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية.

يجري ذلك بتوفير الأجهزة المخصصة للتعقيم بتقنية الضباب والمواد الصحية المخصصة واللازمة، التي تستخدم تقنية المايكرون في نفث بخار المعقمات بحجم صغير جدًّا.

يأتي هذا تزامنًا مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة للعام الدراسي 1443هـ، وحرصًا من الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في إدارة الخدمات البيئية بقطاع التشغيل والصيانة، وسعيًا لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس في ظل الظروف الراهنة لاحتواء والحد من انتشار فيروس COVID-19.

ويمتد مدى الرش ليصل حتى ٨ أمتار طولية؛ مما يزيد من سرعة الإنجاز، ويرشّد استهلاك المواد المعقمة حتى ٨٠٪؜ مقارنة بالأجهزة التقليدية.

كما تساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة وجودة التعقيم اليومي.

يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة "بيئتنا آمنة" التي أطلقها قطاع التشغيل والصيانة، وتطبيقًا للإجراءات والبروتوكولات الموصى بها من وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين كل الجهات المسؤولة؛ حرصًا على صحة وسلامة قاطني مدينة ينبع الصناعية، واستكمالًا للخطوات الحثيثة برفع مستوى جودة الحياة كهدف من أهداف رؤية المملكة 2030.

استحداث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"