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«الانتقال إلى النظام الإلكتروني».. لأول مرة انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب دون ورق

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«الانتقال إلى النظام الإلكتروني».. لأول مرة انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب دون ورق «الانتقال إلى النظام الإلكتروني».. لأول مرة انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب دون ورق

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قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لأول مرة تعقد اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحت رئاسة دولة الكويت دون استخادم الورق، لافتاً إلى أنه «تم الانتقال إلى النظام الإلكترونى بالكامل، وهى نقلة مطلوبة في عمل الأمانة العام للجامعة».

وأضاف «أبوالغيط» خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الخميس، إن المنطقة العربية من أكثر الدول تضرراً من آثار التغير المناخي المختلفة، ومن المنتظر أن تستضيف قمة المناخ العام القادم «COP27».

وأشار إلى أن الإمارات قد تقدمت بترشيح لاستضافة “COP28”، ونتمنى فوزها بهذا الترشيح بدعم من الجمعية العربية بالكامل، مضيفًا: «نتمنى أن توفر هاتان القمتان الفرصة للدول العربية لتسليط الضوء على أولويات المنطقة في مجال التغير المناخى».

المصرى اليوم

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