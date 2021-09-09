محمد هنيدي يحتفل بإيرادات «الإنس والنمس».. ويكشف عن مفاجأة لجمهوره

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أعلن الفنان محمد هنيدي، الاحتفال مع جمهوره، بعد نجاح فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، وتحقيقه إيرادات بلغت نحو 50 مليون جنيه، في دور العرض السينمائي.

وكتب هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «الحمد لله فيلم الإنس والنمس عمل 50 مليون إيرادات.. ومن النهاردة هنزل احتفل معاكوا في السينمات.. انفخوا البلالين وأقيموا الأفراح.. قولوا عايزنى اجيلكم فين الأيام الجاية».

محمد هنيدي عبر فيسبوك



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول شخصية تحسين، ويجسده محمد هنيدى، وهو موظف حكومى فقير يرث بيت رعب في ملاهى، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقى، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول.

الفيلم بطولة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة.

على صعيد آخر، يجهز محمد هنيدى لـ 3 أفلام جديدة تعرض خلال الفترة المقبلة هم «الجواهرجى» مع منى زكى، و«المرعى» و«عقلة الإصبع»، الذي كان قد أعلن عن التجهيز له قبل عدة سنوات، غير أنه قد قرر تأجيله لحين انتهائه من تصوير فيلمى «الإنس والنمس، والجواهرجى».