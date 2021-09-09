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المشدد 3 سنوات لسيدتين بتهمة التزوير في محررات رسمية بالشرقية

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المشدد 3 سنوات لسيدتين بتهمة التزوير في محررات رسمية بالشرقية المشدد 3 سنوات لسيدتين بتهمة التزوير في محررات رسمية بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير، وأمانة سر وائل عبدالمنعم عيد، بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد ٣ سنوات لقيامهن بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، كل من «م. م. ع» 38 عاما ربة منزل، و«ه. م» 39 عاما ربة منزل ومقيمتان بدائرة مركز ديرب نجم، إلى محكمة الجنايات.

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمتان بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسن النية، المختصين بقطاع الأحوال المدنية بالشرقية في ارتكاب تزوير في محرر رسمى هو بطاقات الرقم القومى، وكذلك إصدار الرقم القومى والخاصين بالمجنى عليهما «م. ع. ال»، و«ز. ع. ال»، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت المتهمة الأولى أمام الأحوال المدنية مدعية بصحة بياناتها، وتوقيعها بالبصمة أسفل استمارة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها الثانية على خلاف الحقيقة، ومثلت المتهمة الثانية مدعية بصحة بياناتها وتوقيعها أسفل استمارة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها الأولي، وذلك من أجل تقديم تلك المحررات إلى موظفى أحدي الشركات للحصول على قرض منتحلين صفة المجني عليهن.

توصلت تحريات مباحث الأحوال المدنية إلى صحة الواقعة، وقيام المتهمتان بتزوير أصل استمارات الرقم القومى ببيانات المجنى عليهن، للحصول على قرض مضيفا حسن نية موظفي الأحوال المدنية، وتم التحفظ على المتهمتان وإحالتهن من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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