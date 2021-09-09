أخبار عاجلة

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم -
‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا -
"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ياسمين رئيس تواجه الخوف والألم في الإعلان الرسمي لمسلسل «60 دقيقة»

Print
ياسمين رئيس تواجه الخوف والألم في الإعلان الرسمي لمسلسل «60 دقيقة» ياسمين رئيس تواجه الخوف والألم في الإعلان الرسمي لمسلسل «60 دقيقة»

لاقتراحات اماكن الخروج

انطلق، الخميس، الإعلان الرسمي لمسلسل «60 دقيقة»، والمقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip، وكشف الإعلان عن حالة من الألم والخوف تعيشها بطلة المسلسل ياسمين رئيس، لندرك لاحقًا بأنه قد يكون مرض نفسي أو شيئًا آخر.

كما ترددت كلمة الانتحار أكثر من مرة خلال الإعلان، وأيضًا بعد الصراعات النفسية وحروب مع الزمن تخوضها البطلة وترتبط بعنوان المسلسل«60 دقيقة».

ويتكون مسلسل«60 دقيقة» من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصرـ رضا وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل«ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خانتني مع جوزي».. شيرين رضا تكشف عن واقعة تعرضت لها من قبل أعز صديقاتها

«خانتني مع جوزي».. شيرين رضا تكشف عن واقعة تعرضت لها من قبل أعز صديقاتها

شيرين مصطفى قائمًا بمهام رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية

شيرين مصطفى قائمًا بمهام رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها