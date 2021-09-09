خلال تفقده لمعدات الحملة الميكانيكية.. محافظ الشرقية يقود سيارة بنفسه للتأكد من جاهزيتها

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، معدات المحطتين الوسيطتين بمركزي ديرب نجم والابراهيمية، بمقر الحملة الميكانيكية للديوان العام، والتي تضم 10 سيارات نظافة قلاب جديدة ، و2 لودر بتكلفة 36 مليون جنيه، وذلك تنفيذا للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

وقام محافظ الشرقية بقيادة إحدى السيارات الجديدة بنفسه داخل مقر الحملة، للتأكد من جاهزيتها للتشغيل، معربا عن سعادته بحجم الإنجازات والمشروعات الجاري افتتاحها في إطار الاحتفالات بالعيد القومي، مشددا علي ضرورة تدريب السائقين علي استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلي تدريبهم علي إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات رينو، سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارة رينو ،سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدي،ة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الأمن منها، ووقف التدهور البيئى من خلال تشغيل منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات وإعادة تدويرها للإستفاده منها،مؤكدا أن الدولة تولي إهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة ،والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها، من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة وفرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وخالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة، والمحاسب أحمد جابر المشرف العام علي إدارة المركبات، والمهندس خالد الغندور مدير إدارة المركبات بالديوان العام، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي .