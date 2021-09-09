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رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١ وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021، ونتيجة الدبلومات الفنية 2021 من أكثر العبارات بحثًا من طلاب وأولياء أمور الدبلومات الفنية 2021، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تفعيله رسميا.

رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021 | نتيجة الدبلومات الفنية 2021

نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021

و اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، وفقًا للتالى:

نظام السنوات الثلاث.

نظام السنوات الخمس.

بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالب/طالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 189766 طالب وطالبة بنسبة 89.67%.

إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (211628) منهم (2646) نظام السنوات الخمس، و(208982) نظام السنوات الثلاث.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١ من خلال الضغط هنـــــــــا

خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١

1- ادخل على رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١ من خلال هذا الرابط.. من هنـــــــــا

2- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

3- ثم قم بالضغط على «عرض النتيجة».

خطوات رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١

تظهر رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١ على موقع وزارة التربية والتعليم، يتطلب ملىء التالية:

رقم الجلوس

اسم الطالب

رقم الجلوس

المديرية التعليمية

الادارة التعليمية

اسم المدرسة

النوعية

الشعبة/المجال

التخصص/المهنة

نتيجة الطالب

مجموع الطالب

النهاية العظمى للمجموع

رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021 | نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021 برقم الجلوس (خطوات التسجيل)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن رابط نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني ٢٠٢١، التي تظهر للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم على نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس، أو نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لا تعتبر مستند رسمي، بل يجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث

أولا: نتيجة التعليم الفني الثانوي التجاري:

جاءت نتيجة التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي.

ثانيا: نتيجة التعليم الفني الثانوي الفندقي

وجاءت نتيجة التعليم الفني الثاني الفندقي 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضي.

ثالثا: نتيجة التعليم الفني الثانوي الزراعي

بينما جاءت نتيجة التعليم الفني الثانوي الزراعي 83.60%، ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضي.

رابعا: نتيجة التعليم الفني الثانوي الصناعي

93.84%، ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضي.

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم الفني (نظام الخمس سنوات)

أولا: نتيجة التعليم الفني الثانوي التجاري نظام الخمس سنوات:

99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضي.

ثانيا: التعليم الفني الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات

98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضي.

ثالثا: نتيجة التعليم الفني الثانوي الزراعي

94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضي.

رابعا: نتيجة التعليم الفني الثانوي الصناعي

97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الخمس (2646) طالب وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 98.15%، ونسبة نجاح 98.98% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.29% عن العام الماضي.

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 لطلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (372) طالب وطالبة بنسبة نجاح 97.04%.