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: ملف فريق الكرة مسؤولية لبيب والسيد

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الزمالك: ملف فريق الكرة مسؤولية لبيب والسيد : ملف فريق الكرة مسؤولية لبيب والسيد

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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن أي حديث عن ملف فريق الكرة بالنادي مسؤولية مشتركة بينه وبين الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة بالتشاور والتنسيق مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون.

وقال السيد: «كل الأخبار التي يتم تداولها عن الصفقات الجديدة والإعارات ما لم تصدر عنا فهي غير صحيحة، ولذلك في حالة اكتمال أي موضوع بشكل رسمي يتم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك».

وطلب الكابتن حسين السيد من جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة الخاصة بفريق الكرة من المصادر الرسمية بالنادي.

المصرى اليوم

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