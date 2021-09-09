خالد الغندور: "الأهلي هيبقى قد كلامه ولا هيطلع حنفي"

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استفز خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، والإعلامي الحالي جماهير النادي الأهلي بتصريح جديد عبر فيديو لايف انتقد فيه النادي الأهلي من جديد.

وقرر اتحاد الكرة المصري منذ أيام استكمال بطولة كأس مصر خلال المرحلة المقبلة من جديد، وكان الأهلي قد اشترط لاستكمال المسابقة، إسناذ مبارياتها إلى حكام أجانب.

وقال خالد الغندور في الفيديو اللايف الذي بثه: «إدارة النادي الوصيف وجمهوره قالوا مش هيلعبوا الكأس إلا بحكام أجانب.. وأنا مستني بيان من الإدارة ويكونوا قد كلامهم أو يبقوا حنفي».

الجدير بالذكر أن خالد الغندور يدخل بشكل متكرر في مشادات ومناوشات مع جماهير القلعة الحمراء ومسؤوليه.

وكان خالد الغندور قد رد على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بعد الانتقادات التي وجهها له في الساعات الماضية.