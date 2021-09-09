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مدرب سلة شباب : نخوض مباريات ودية لاكتساب الخبرات

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مدرب سلة شباب الزمالك: نخوض مباريات ودية لاكتساب الخبرات مدرب سلة شباب : نخوض مباريات ودية لاكتساب الخبرات

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قرر محمد عزت المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي تحت 20 عاما، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس لمدة 24 ساعة.

وأوضح المدير الفني بأن فريقة يخوض حاليا مباريات ودية مع الفرق الأكبر سننا، وذلك لاكتساب الخبرات، والاحتكاك بعناصر جديدة وبالملعب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة بالصالة المغطاة بالنادي استعدادا للموسم الجديد.

وفضل المدير الفني منح اللاعبين راحة بسبب توالي التدريبات اليومية والمباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعقد عزت جلسة مع اللاعبين عقب ودية الفريق الأول بنادي الترسانة والتي جمعت الفريقين اليوم على الملاعب المفتوحة بالنادي، وانتهت لصالح المنافس، وذلك لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال اللقاء.

المصرى اليوم

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