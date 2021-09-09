كارتيرون: الموسم الماضي أضر الأندية فنيًا وماديًا.. ولا توجد مشكلة فى ضغط المباريات

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سيتعامل مع الموسم الجديد وضغط المباريات مثلما تعامل في المباريات الأخيرة بالدوري، وسيتبع سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه لا يوجد لاعب سيشارك في كل المباريات.

وأضاف في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أن تأخر نهاية الموسم المنقضي أضر بالأندية ماديا بسبب رفض بعض الأندية احتراف لاعبيها خارجيا لعدم انتهاء المسابقة في وقت مبكر.

وقال المدير الفني: «الفريق مقبل على خمس بطولات، هم بطولتي الكأس الموسم الأخير والموسم المقبل، والدوري والسوبر المحلي ودوري الأبطال الأفريقي، وسنلعب للفوز بكل البطولات، ونركز في عملنا فقط».

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.