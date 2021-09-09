مجلس الصحة الخليجي ينال جائزة عالمية عن برنامج "سلامتك"

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بعد حلقة "معاناة ضب" التي كشفت مأساة الحيوان مع الصيد

حصل مجلس الصحة الخليجي على جائزة clio health "كليو هيلث" في نيويورك؛ من المسار الصحي، نظير حلقة (معاناة ضب) في البرنامج الشهير "سلامتك" التي نُشرت مؤخراً ضمن جهود المجلس التوعوية للحفاظ على البيئة ومكوناتها الحيوانية والنباتية، حيث هدفت الحلقة لمحاكاة معاناة حيوان"الضب" مع جشع بعض البشر في اصطياده بشكل فوق الحاجة الطبيعية.

وتأتي هذه الجائزة التي يمتد تاريخها لأكثر من ٦١ عاماً ضمن سلسلة من الجوائز التي حصل عليها المجلس في حملاته التوعوية الإبداعية بمختلف المجالات، التي يسعى من خلالها لرفع الوعي بين أفراد المجتمع الخليجي كافة.

جدير بالذكر أن الجائزة تأسست عام ١٩٥٩م، وتعد من أكبر الجوائز على مستوى العالم في التميز الإبداعي ويتم الاحتفال بها سنوياً في مدينة نيويورك الأمريكية، وبسبب جائحة كورونا اقتصر إعلان النتائج وتسليم الجوائز عن بعد بحفل افتراضي استثنائي هذا العام.