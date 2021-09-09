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مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله.. ويقدم الرعاية الطبية (صور)

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مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله.. ويقدم الرعاية الطبية (صور) مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله.. ويقدم الرعاية الطبية (صور)

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بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منة الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منة الله إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التي تحتاجها.

من جانبهم، أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لابنتهم بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة في كل التخصصات التي تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله هشام
مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله هشام
مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله هشام

المصرى اليوم

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