تقارير تكشف كواليس المفاوضات بين برشلونة و«جوكر» الفريق

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، آخر التطورات في المفاوضات بين نادي برشلونة، ونجم الفريق المتميز «الجوكر»، سيرجي روبيرتو، الذي يرفض حتى الآن تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن عدة أندية عالمية تسعى في الفترة المقبلة لضم سيرجي روبيرتو، الملقب بـ الجوكر، نظراً لإجادته اللعب في مركز الظهير، كما يمكنه اللعب في كل مراكز خط الوسط، وهو ما يجعله خياراً مميزاً للجهاز الفني للفريق، بقيادة الهولندي رونالد كومان.

وكشفت الصحيفة كواليس مفاوضات التجديد، بين سيرجي روبيرتو ورئيس النادي خوان لابورتا، مشيرة إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي اجتمع سيرجي روبيرتو مع خوان لابورتا في مكتبه، حيث كان اللاعب يريد معرفة نوايا النادي بالنسبة له، وما إذا كان عرض التجديد سيتم تعديله أم لا، وما إذا كان برشلونة أيضاً يرغب حقاً في الاحتفاظ به ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، أم فقط من أجل ألا يرحل مجاناً في نهاية شهر يونيو المقبل.

سيرجي روبيرتو - صورة أرشيفية

وأضافت الصحيفة أنه منذ أسبوعين قدم برشلونة عرضاً لتجديد عقد سيرجي روبيرتو لموسمين، ولكن العرض لم يُرض اللاعب، وكان رد خوان لابورتا عليه أن العرض الذي قدمه له جيد.

واختتمت الصحيفة: منذ ذلك الوقت لم يتم تقديم أي عرض جديد لسيرجي روبيرتو.