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رغم قرار النقابة.. حمو بيكا يُغني بـ«الفلاشة» في حفله بالساحل اليوم (تعرف على السبب)

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رغم قرار النقابة.. حمو بيكا يُغني بـ«الفلاشة» في حفله بالساحل اليوم (تعرف على السبب) رغم قرار النقابة.. حمو بيكا يُغني بـ«الفلاشة» في حفله بالساحل اليوم (تعرف على السبب)

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تساءل عدد من الجمهور والمتابعين، عن موقف حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي، الذي من المقرر إقامته اليوم بالساحل الشمالي، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم السماح للمطربين بالغناء على المسرح عن طريق «الفلاشة» .

ويعد حفل حمو بيكا الذي من المقرر إقامته الليلة، أولى الحفلات الغنائية لمطربي المهرجانات بعد قرار منع الغناء عن طريق «الفلاشة»، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وجاء ذلك بعد انتهاء التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي إثر خلافهما المتداول على «السوشيال ميديا»، والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتدها الفن المصري.

ولكن وفقًا لبيان النقابة، فإنه غير مطبق على حمو بيكا ويمكنه الاستعانة بـ«الفلاشة»، إذ أن القرار من المقرر أن يطبق بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا بمنع أي فنان من العمل بـ«الفلاشة» في أي حفل غنائي، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر لعام 2021.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: «إنه بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعًا باتًا، وأن يكون مصاحبًا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسري القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات»، مشيرة إلى أنه «في حالة المخالفة سيصدر القرار بمنع التعامل مع المنشأة ويسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار».

المصرى اليوم

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