موسيمانى يرفض غلق باب التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي بسبب صفقة جديدة

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جدد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلبه لإدارة النادى بضرورة التعاقد مع حارس مرمى على مستوى كبير يكون بديل لمحمد الشناوى خلال الميركاتو الصيفي الحالى، ويرغب موسيمانى في تجنب السيناريو الذي حدث خلال مباريات الدورى في الموسم المنقضى بعدما عانى الفريق خلال المباريات التي غاب عنها الشناوى ما وضع الفريق في مأزق شديد.

مصدر مطلع بالأهلى كشف عن محاولات تجريها لجنة التعاقدات لإتمام صفقة الحارس الجديد حيث تضع اللجنة ثلاث حراس في دائرة الاهتمام هم الهانى سليمان وعامر عامر ومحمود جاد وينتظر أن تحسم اللجنة الملف خلال الايام القليلة المقبلة.

وبدأ الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.