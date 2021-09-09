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أعلن البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسم المدرب الجديد المساعد لمواطنه كارلوس كيروش في تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، أمس الأربعاء مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، خلفاً لحسام البدري، الذي تمت إقالته من مهام منصبه عقب التعادل مع الجابون 1-1، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في جنوب إفريقيا.

وقال نيلو فينجادا، في تصريحات له أن نجم الكرة البرتغالية السابق أوسيانو كروز، هو المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن تعيين 3 مدربين أجانب، ضمن الجهاز الفني المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش، منهم مدرب مساعد، بجانب محلل أداء ومخطط أحمال، سيتم الإعلان عنهما مع قدوم كارلوس كيروش لمصر، الأسبوع المقبل.

ويعتبر أوسيانو كروز، من أصول إفريقية، حيث تمتد جذوره إلى الرأس الأخضر (كاب فيردي)، وكان ضمن الجهاز الفني لكارلوس كيروش في منتخب كولومبيا.

ولعب أوسيانو كروز، من قبل في صفوف فريق ريال سوسيداد الإسباني، واعتزل كرة القدم كلاعب في عام 1999، وكان أخر فريق لعب له هو تولوز الفرنسي.

وقبل أن يتجه لمجال التدريب، عمل أوسيانو كروز كمعلق على المباريات، ثم بدأ رحلته التدريبية ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال للشباب تحت 20 سنة.