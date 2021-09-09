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جامعة كفرالشيخ تنظم قافله طبية علاجية للقري الأكثر احتياجا بمطوبس غدًا

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جامعة كفرالشيخ تنظم قافله طبية علاجية للقري الأكثر احتياجا بمطوبس غدًا جامعة كفرالشيخ تنظم قافله طبية علاجية للقري الأكثر احتياجا بمطوبس غدًا

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ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ بإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية متكاملة لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة مركزمطوبس في «مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي» وذلك يوم غدا الجمعة الموافق 10/9 /2021 م.

وقال الدكتور رضا صالح إنه بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تنظم الجامعة قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاَ وذلك في تخصصات«العيون،الجلدية،القلب،الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك،الصدر،العظام،الباطنة،الجراحةالعامة، الأطراف الصناعية، الأورام الأسنان، التمريض» وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحى ومديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ .

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن هذه القافلة الطبية تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، كما تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.

وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير أو عمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.

المصرى اليوم

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