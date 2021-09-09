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التقي السفير ياسر سرور سفير مصر في البوسنة والهرسك إيديتا دابو Edita Dapo وزيرة سياحة فيدرالية البوسنة والهرسك حيث تم التأكيد على اهمية قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين .

وتناول ياسر سرور خلال اللقاء اهمية قطاع السياحة في الاقتصاد المصري مستعرضا الجهود التى تقوم بها الدولة لدعمه وتمكينة من مواجهة اثار جائحة كورونا والتعافي منها، كما تم ابراز جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها في المقاصد السياحية المختلفة بالاضافة الى تناول جهود السفارة المصرية في البوسنة والهرسك للترويج الى السياحة الى مصر مبرزاً اللقاءات التى تم تنظيمها بين عدد من شركات السياحة في مختلف انحاء البوسنة ونظيرتها في مصر من اجل تبادل البرامج السياحية والاستعداد للموسم السياحي القادم .

وأشاد سفير مصر في البوسنة والهرسك بنجاح تجربة اطلاق طيران عارض من سراييفو الى الغردقة، وقد اعربت الوزيرة عن املها في استمرار وتطوير تلك التجربة ورغبتها في تحقيق نشاط سياحى مماثل الى بلادها.

وسبق للسفير المصري ان التقى بوزيرة السياحة في كيان صرب البوسنة من اجل تنشيط السياحة الى المقاصد السياحية المختلفة في مصر ، كما تم عقد لقاءات مع شركات السياحة هناك والتقى السفير من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمدير شركة "كونتيكي" احدى الشركات الكبرى والنظر في امكانية الترتيب لرحلات طيران مباشرة من مطار بانيالوكا الى الغردقة أو شرم الشيخ.

و تم التأكيد على اهمية استخدام وسائل الاعلام للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة في البلدين ، مشيرا الى اتفاقية التعاون الاعلامي التى يمكن ان تشكل نواة لتعزيز التعاون في هذا المجال وتحقيق فهم مشترك لجميع القضايا محل الاهتمام وكذلك الترويج للسياحة من خلال وسائل الاعلام التقليدية وكذلك الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى التقى السفير مع مدير مطار سراييفو لبحث سبل استمرار رحلات الطيران العارض من سراييفو حيث تم تناول عدة افكار سيتم دراستها من الجانبين المصري والبوسني في المرحلة المقبلة.

والتقى السفير ياسر سرور بوزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية حيث تناولا التطورات المرتبطة بقطاع السياحة واهمية التنسيق بين البلدين في هذا المجال الحيوي كما تم استعراض بعض الافكار التى سيقوم الجانبان بدراستها والنظر في مدى امكانية تنفيذها .