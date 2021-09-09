«الأطباء»: جمعية عمومية لـ«إدخار أبناء أعضاء النقابة» 17 سبتمبر

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أعلنت نقابة الأطباء، عن دعوة مجلس إدارة صندوق إدخار أبناء الأطباء، لأعضائه للجمعية العمومية العادية للصندوق، لمناقشه ميزانية عام 2020، وتعيين مراقب حسابات، وانتخاب عضوين لمجلس إدارة الصندوق، وذلك يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأوضحت النقابة أنه من لمقرر عقد الجمعية العمومية العادية للصندوق، يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحا، والجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 12 ظهرا، بمقر الصندوق ٣ أ عمارات الشرق للتأمين أمام الباب الرئيسي للحديقة الدولية بمدينة نصر.

وأكدت إدارة الصندوق، أنه في حالة عدم اكتمال العدد القانوني في الموعد المحدد لعقد الجمعية، سينعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم، في تمام الساعة 3 عصرا، ثم الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 4 عصرا، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد خمسين عضوا بأنفسهم على الأقل.