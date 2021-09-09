رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة راعي كنيسة بالبحيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل رسامة القس عماد فيليب راعيًا لكنيسة عزبة حارس الإنجيلية، مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أمجد أيوب رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس راضي عطالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والقس اليشع عبدالله، راعي الكنيسة الإنجيلية بكفر الدوار، والقس شكري شاكر، راعي الكنيسة الإنجيلية بأنطونيانوس كفر الدوار، والقس مايكل رفعت بالكنيسة الإنجيلية العطارين.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «أعتز جدًّا بوجودي اليوم مع شعب كنيسة عزبة حارس الإنجيلية، وأتقدم بخالص التهنئة للقس عماد فيليب، وعائلته، وجميع شعب الكنيسة».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «أدعوكم إلى تجنب تهور الزعامة، والالتزام بدعوة البناء والاستثمار في البشر، وتذكروا دائما، فَتِيلَةً مدخنة لاَ يُطْفِئُ»، وأضاف: «إن الذي جعل الإنسان يبقى في الحياة هو الرجاء بعد الضعف، ودورنا هو الدعم والصبر والبناء من أجل المحتاج والمستضعف».