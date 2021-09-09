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الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا.. وفرص أمطار خفيفة على هذه المناطق (درجات الحرارة)

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الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا.. وفرص أمطار خفيفة على هذه المناطق (درجات الحرارة) الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا.. وفرص أمطار خفيفة على هذه المناطق (درجات الحرارة)

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

كما يتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح- العلمين)، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 32 26
طنطا 33 24
شبين الكوم 34 26
دمنهور 32 24
بلطيم 33 25
مطروح 30 25
السلوم 30 23
سيوة 35 24
بورسعيد 31 26
دمياط 31 26
الزقازيق 33 25
المنصورة 33 24
الأسماعيلية 34 24
السويس 34 26
العريش 31 22
رفح 31 23
رأس سدر 34 24
نخل 35 20
نويبع 36 28
طابا 34 23
كاترين 30 19
الطور 32 25
شرم الشيخ 37 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 36 22
أسيوط 38 24
سوهاج 39 26
قنا 40 27
الأقصر 42 27
أسوان 41 28
إدفو 42 28
أبوسمبل 42 28
الوادى الجديد 42 28
شلاتين 42 29
أبورماد 41 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27

المصرى اليوم

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