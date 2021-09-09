«أصعب 5 سنين عدو.. وفاضل 2».. ياسمين غيث تروي رحلتها مع السرطان

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أعلنت الفنانة ياسمين غيث، انتصارها على مرض السرطان، بعد مرور 5 سنوات على إصابتها به، موضحة أنها عاشت تجربة صعبة، مشيرة إلى أنه تبقى عامين وتتخلص من العلاج نهائيا«.

وقالت "غيث" في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، إن "أصعب 5 سنوات مرت، ويبقى عامان من العلاج"، حيث حدد لها الطبيب المعالج 7 سنوات للتعافي تماماً.

وروت غيث رحلتها مع مرض السرطان منذ أن اصيبت به عام 2016، قائلة :«الحمدلله، 5 سنين سرطان، حياة على كف عفريت زي ما بيقولو لمدة 5 سنين...اللي اتقال لي إن أول 5 سنين همه أكتر 5 سنين critical ولازم نتابع علشان الـ cancer ما يرجعش، لسه مش مصدقة، مش عارفة حصل إزاي...صعب وعدوا بصعوبة...قوي...ولسه لغاية دلوقتي بفتكر، بنهار، بحلم بكوابيس إنه رجع تاني وبصحي أصرخ وأعيط وأقول مش عايزه يحصل لي كدة تاني والنبي يا رب».

وأضافت :«بخاف، بعمل check up كل 6 شهور، and it never gets easier...كل مرة نفس الإحساس ونفس الخوف، عدم إحساس بالأمان اللي كنت حاسة بيه زمان وواخداه for granted، كل مرة الدكتور بتاعي يقول لي ماتخافيش، لو عدا أول خمس سنين من غير ما ييجي تاني يبقي بإذن الله مش هييجي تاني، وجه اليوم ده، بعد خمس سنين، من يوم 6/9/2016...اليوم اللي عرفت فيه إني عندي سرطان واليوم اللي عملت فيه العملية».

وتابعت :«عديت بحزن، ألم، وقت صعب، جنان وتشتت، عدم سيطرة على مشاعري وتصرفاتي، فقدان أمل، كره، حب، فرحة، تغيير، خناق، زعل، ناس بعدت...قوي، وناس تانية قربت، وناس قربت وبعدين بعدوا، عصبية، غضب، عدم تقبل لنفسي، أرق وعدم راحة، إحساس إني حد ماعرفوش إتغيرت، بقيت أوجع وعندي قلم أكتر بس أقوى وواثقة من نفسي أكتر، بقيت بساعد غيري وبدي اللي حواليا أمل».

وأكلمت :«حبيت كل حاجة أكتر من الأول ومسكت في الحياة أكتر وابني روح قلبي كان أملي إني أكمل وأعيش علشان مكنتش قادرة أقبل فكرة إني ماشوفوش بيكبر، ألف حمد وشكر ليك يا رب عدد كل حاجة خلقتها، مهما شكرتك وحمدتك وعملتلك، عمره ما هيبقى كفاية! شكراً إني لسه عايشة وبعافر...شكراً على أكبر نعمة في حياتنا، اللهم ديم علينا جميعا يا رب نعمة الصحة».

واختتمت :«أصعب 5 سنين عدوا، فاضل 2 علشان أخلص بقيت علاجي....أيوة علاجي لمدة7 سنين».