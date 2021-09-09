أخبار عاجلة

"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4300 مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران

Print
أجرى 992 عملية قلب خلال النصف الأول من العام الجاري

4300 مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران

أجرى مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران 992 عملية قلب، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري ساهمت في إنقاذ حياة المرضى وإنهاء معاناتهم مع المرض.

وبينت صحة نجران أن العمليات شملت إجراء 16عملية قلب مفتوح، إضافة إلى 976 عملية قسطرة منها 631 قسطرة تشخيصية و345 قسطرة علاجية.

وأضافت أنه تم إجراء تشخيص 407 مرضى فحص الجهد، و650 أشعة الآيكو، و2971 أشعة لتخطيط القلب، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 4351 مراجعًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

"سبارك" توقع اتفاقية لإدارة وتشغيل أول ميناء جاف في المنطقة بالعالم

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

‫ أخضر الطائرة يواصل التألق ويهزم هونغ كونغ.. ويواجه تايلند غدًا

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"

بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"