4300 مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران

★ ★ ★ ★ ★

أجرى 992 عملية قلب خلال النصف الأول من العام الجاري

أجرى مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران 992 عملية قلب، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري ساهمت في إنقاذ حياة المرضى وإنهاء معاناتهم مع المرض.

وبينت صحة نجران أن العمليات شملت إجراء 16عملية قلب مفتوح، إضافة إلى 976 عملية قسطرة منها 631 قسطرة تشخيصية و345 قسطرة علاجية.

وأضافت أنه تم إجراء تشخيص 407 مرضى فحص الجهد، و650 أشعة الآيكو، و2971 أشعة لتخطيط القلب، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 4351 مراجعًا.