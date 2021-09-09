أخبار عاجلة

"المياه الوطنية": تحالف الخريف وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد تشغيل بـ358 مليون ريال -
الرئيس التونسي يأمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا بداية من غد الجمعة -
الخارجية الروسية: صبر موسكو له حدود -
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر -
طالبان تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بحكومتها المؤقتة وتحرير الأرصدة المجمدة -
الكاظمي : فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003 -
نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ساندي تُعلن مقاضاة «سمكري البني آدمين»: «عملي مشاكل صحية كبيرة جدًا»

Print
ساندي تُعلن مقاضاة «سمكري البني آدمين»: «عملي مشاكل صحية كبيرة جدًا» ساندي تُعلن مقاضاة «سمكري البني آدمين»: «عملي مشاكل صحية كبيرة جدًا»

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت المطربة ساندي إنها تعاني من آلام كبيرة في العمود الفقري، وصداع مستمر على مدار العامين الماضيين، مؤكدة أنها لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضافت «ساندي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «الإصابة التي تعرضت لها بسبب «سمكري البني آدمين» مزمنة، وتحتاج لتدخل جراحي حتى يتم علاجها، وهو أمر من الصعب أن أقوم به في ».

وتابعت: «ان شاء الله سوف أسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة فور انتهاء أزمة كورونا، وهقاضي هذا الشخص الذي تسبب لي في مشاكل صحية كبيرة جدًا، وبسببه أعاني كل يوم من الآلام مبرحة، وأقوم حاليًا بترتيب الأوراق مع المحامي لتحريك دعوى قضائية ضده».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ينظمها صندوق تحيا مصر في 5 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 5 آلاف مواطن على مدار يومين..صور

ينظمها صندوق تحيا مصر في 5 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 5 آلاف مواطن على مدار يومين..صور

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تحديات الصادرات المصري للاتحاد الأوروبي

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تحديات الصادرات المصري للاتحاد الأوروبي

رئيس إسكان النواب: مبادرة «حياة كريمة» ستقضي على العشوائيات بمحافظات مصر

رئيس إسكان النواب: مبادرة «حياة كريمة» ستقضي على العشوائيات بمحافظات مصر

نقيب المهندسين: ما حدث في مصر خلال 7 سنوات «منظومة متكاملة» وتخطيط استراتيجي

نقيب المهندسين: ما حدث في مصر خلال 7 سنوات «منظومة متكاملة» وتخطيط استراتيجي