ساندي تُعلن مقاضاة «سمكري البني آدمين»: «عملي مشاكل صحية كبيرة جدًا»

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قالت المطربة ساندي إنها تعاني من آلام كبيرة في العمود الفقري، وصداع مستمر على مدار العامين الماضيين، مؤكدة أنها لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضافت «ساندي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «الإصابة التي تعرضت لها بسبب «سمكري البني آدمين» مزمنة، وتحتاج لتدخل جراحي حتى يتم علاجها، وهو أمر من الصعب أن أقوم به في مصر».

وتابعت: «ان شاء الله سوف أسافر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة فور انتهاء أزمة كورونا، وهقاضي هذا الشخص الذي تسبب لي في مشاكل صحية كبيرة جدًا، وبسببه أعاني كل يوم من الآلام مبرحة، وأقوم حاليًا بترتيب الأوراق مع المحامي لتحريك دعوى قضائية ضده».