محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد عمرو شبل الرسمية للغات بتكلفة 24.7 مليون جنيه

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والمقامة على مساحة 4632 متر وبتكلفة 24 مليون و794 ألف جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وتفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة للمراحل التعليمية «رياض أطفال، إبتدائي، إعدادي، ثانوى»، والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مؤكداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تتكون من 5 طوابق وتضم 56 فصل، وتساهم بشكل كبير في تحسين مستوي التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 140 مدرسة وادارتين تعليميتين، لإضافة 1494 فصل جديد بتكلفة 607 مليون جنيه بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال انشاء ورفع كفاءة 39 مدرسة ما بين جديد واحلال كلي وتوسع لعدد 17 فصل مدرسي وبتكلفة 385 مليون و800 ألف جنية وذلك لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.