رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اقتراب الموسم الدراسي، تقدم « المصري اليوم» خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي للعام الدراسي المقبل 2021: 2022، والتي أعلنتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة.

– الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا.

_النقر على خانة رياض الأطفال

– اختيار الإدارة التعليمية التي تتبعها مدرسة الطالب.

– كتابة الرقم القومي للطالب، المثبت في شهادة ميلاده.

– الضغط الحصول على النتيجة.

– طباعة استمارة التقديم وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدرسة.

وأكدت المديرية، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 ستكون متاحة على موقع المديرية عقب اعتمادها رسميا، موضحة أن تنسيق رياض الأطفال جرى بشكل إلكتروني، موضحة أنه تجرى الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.