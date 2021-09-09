★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب، وضبطت مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخص بتعذيب كلب، وبالفحص تم التوصل للقائمة بنشر المقطع (مالكة مؤسسة حماية الحيوان) وقررت بأن المقطع المشار إليه تم تصويره بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه (عاطل) وبصحبته الكلب (الظاهر بمقطع الفيديو)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تدريب الكلب والتمكن من السيطرة عليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .