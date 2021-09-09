اللحظات الأخيرة في حياة عروس حلوان: زوجها شارك في قتلها بدعوى «عليها جن»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قيد رجل زوجته بالحبال وأحضر لها دجالًا قام بضربها وتعذيبها لإخراج الجن من جسدها فخرجت روحها.. هكذا شارك زوج في جريمة قتل دجال لزوجته بدعوى إخراج الجن، وبعد أن فاضت روحها لبارئها، اتصل بأسرتها ليخبرهم بأنها توفيت بطريقة طبيعية وذهب إلى مفتش الصحة بمنطقة حلوان لإنهاء إجراءات الدفن، إلا أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تمكنت من كشف غموض الحادث والقبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن زوج المجنى عليها أحضر الدجال لعلاج زوجته التي تعاني من حالة نفسية بعد أسبوع من زواجهما، مؤكدة أن زوج المجني عليها ساعد الدجال في تنفيذ جريمته، في جلسات العلاج ليقوم الدجال بضربها بدعوى إخراج الجن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة.

جثة - صورة تعبيرية - صورة أرشيفية

وقالت التحقيقات إن مفتش الصحة شك في وجود شبه جنائية في وفاة الزوجة فقدم بلاغًا إلى قسم شرطة حلوان، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالواقعة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب طب الشرعي كشف غموض الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الدجال وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة واعترف بأنه كان يهدف إلى تقديم العلاج للضحية بمشاركة زوجها بهدف استخراج الجن الذي يسكن جسدها بأسلوب الضرب والتعذيب ولم يقصد قتلها.

وأقرأ إيضا.. مزارع يقيد شقيقته بسلاسل حديدية لمدة 20 عامًا بقنا.. خايف عليها

واتهم والد المجني عليها زوجها ويدعي «فارس» بالمشاركة مع الدجال في قتل ابنته، وقال: «زوجها أحضر لها الدجال وقام بتقييدها ليقوم الدجال بضربها وتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة التعذيب.

وأضاف والد الضحية أمام جهات التحقيق: «ابنتي عاشت في بيتي 23 سنة دون أن يظهر عليها مس الجن الذي ادعاه زوجها، وقال فوجئت بوفاة ابنتي دون سبب، مؤكدا أنها تزوجت في شهر إبريل الماضي، وتساءل كيف تبدل حالها في 3 شهور فقط.