ماركو ماتيراتزي: ميسي لو بـ «نُص رجل» سيفوز بالكرة الذهبية

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رغم تقدمه في العمر، لا يزال الأيقونة الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة حية في ملاعب الساحرة المستديرة، في ظل الموهبة الكبيرة التي يتميز بها اللاعب، والتي جعلته اللاعب الأبرز في العالم منذ أكثر من 15 عاماً مضت وحتى الآن.

وانتقل البرغوث الأرجنتيني ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من صفوف فريقه التاريخي برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني وفشل كل المحاولات لتجديده.

وخلال لقاء تليفزيوني للمدافع الإيطالي الأسطوري السابق ماركو ماتيراتزي، مع شبكة قنوات الكأس القطرية من المنتظر أن يتم إذاعته يوم الأربعاء المقبل 15 سبتمبر بشكل حصري على القنوات، أكد ماتيراتزي على أن ميسي لا يزال الجوهرة الأفضل بين كل لاعبي كرة القدم في العالم.

وتم توجيه سؤال لماتيراتزي، خلال الحلقة عن اللاعب المرشح للفوز بالكرة الذهبية هذا العام من بين الثلاثي ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيطالي جورجينيو، المتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، بعد فوزه مع منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية، وفوزه مع تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

صورة أرشيفية لنجم فرنسا السابق زين الدين زيدان (إلى اليسار) وهو ينطح برأسه صدر لاعب المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2006. - صورة أرشيفية

وقال ماتيراتزي: أتوقع حصول ميسي على الكرة الذهبية، وطالما ميسي يلعب ولا زال يتحرك في ملاعب الساحرة المستديرة، لا يوجد أي لاعب آخر يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

وعلمت «المصري اليوم» من كواليس البرنامج أن ماتيراتزي قد قال ما معناه باللغة المصرية، أن ميسي «لو بنص رجل» هو المرشح الأول والدائم للفوز بالكرة الذهبية.