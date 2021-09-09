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كارتيرون: رفضت عروض من بعض الأندية وأرغب فى البقاء مع

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كارتيرون: رفضت عروض من بعض الأندية وأرغب فى البقاء مع الزمالك كارتيرون: رفضت عروض من بعض الأندية وأرغب فى البقاء مع

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن رفضه عروضا من بعض الأندية لتدريبها في الفترة الأخيرة، بعد فوزه مع الفريق الأبيض بلقب الدوري.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: «رفضت عروضا في الفترة الأخيرة بسبب الزمالك، ودائما أتلقى عروضا من بعض الأندية، وهذا طبيعي بعد الفوز ببطولة الدوري مع القلعة البيضاء، وأرغب في الاستمرار مع الفريق لأطول فترة».

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

المصرى اليوم

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