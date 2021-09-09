مروان محسن يشترط الحصول على 8 ملايين جنيه من الأهلى للموافقة على الرحيل

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تواجه إدارة النادى الأهلى، أزمة حادة بسبب الشرط الجديد الذي وضعه مروان مهاجم الفريق بالحصول على 8 مليون جنيه قيمة باقى عقده مع الأهلى للموافقة على الرحيل النهائى أو الحصول على نفس الملبغ مع أي نادى يرغب في ضمة على سبيل الإعارة وهو الشرط الذي اعتبره الأهلى تعجيزى من جانب اللاعب لتزداد الأمور تعقيدا داخل النادى وبات مروان محسن صداع في رأس الجهاز الفنى بعدما فشلت كل المحاولات لإعارة اللاعب بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى مؤخرا وصعوبة حصولة على الفرصة في الفترة المقبلة بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمها الأهلى.

وتحاول إدارة الأهلى الوصول إلى حل للخروج من أزمة رحيل اللاعب وينتظر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة أخيرة مع مروان محسن خلال الأيام المقبلة لإقناع اللاعب بالموافقة على الرحيل بشكل مرضى خاصة أن فرص مشاركتة في المباريات ستكون صعبة جدا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.

وبدأ الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.