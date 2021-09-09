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كارتيرون: لن أضم بديل لـ أحمد عبد المقصود فى الوقت الحالي

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كارتيرون: لن أضم بديل لـ أحمد عبد المقصود فى الوقت الحالي كارتيرون: لن أضم بديل لـ أحمد عبد المقصود فى الوقت الحالي

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أنه لم يحسم اختيار بديل أحمد عبدالمقصود مدرب الفريق الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: «لم أحسم بديل عبدالمقصود، هناك بعض الأمور التي نسعى لحسمها أولا كملف الصفقات، والأمر لا يزال مبكرا لحسم ملف بديل عبدالمقصود».

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

المصرى اليوم

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