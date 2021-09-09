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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11417 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11417 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11417 نقطة
بتداولات بلغت 7.4 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 37.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11417.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، وصدر، وباتك، وتبوك الزراعية، ومكة، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وبحر العرب، وشمس، وعطاء، وتكوين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.33% و 3.20%.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والجوف، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، وتبوك الزراعية، والراجحي، وصدر، شمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 127.65 نقطة ليقفل عند مستوى 25662.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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