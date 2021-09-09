سجلات الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة تكشف: العقار المنهار بدون رخصة وعمره 60 عاما

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قالت محافظة القليوبية، في بيان لها، إنه بالبحث في سجلات الإدارة الهندسية بحى غرب شبرا الخيمة تبين عدم وجود رخصة بناء للعقار المنهار ليلة أمس، وعدم وجود محاضر مخالفات، حيث أن العقار مبانى قديمه يتراوح عمره ما بين 50-60 عاما تقريبا.

فيما قررت لجنة المنشات الآيلة للسقوط إخلاء 4 منازل مجاورة للمنزل المنكوب وازالتها وكذلك ترميم وتدعيم ستة منازل أخرى حفاظًا على أرواح قاطنيها حيث تقوم بفحص الموقف القانوني للعقار المنهار وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات العاجلة للمضارين وسرعة رفع الأنقاض.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لرفع انقاض المنزل التي انهار مساء امس الاربعاء وأسفر عن وفاة 4 مواطنين.

وأكد البيان أنه في حوالي الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء تلقى المحافظ اخطار عبر غرفة ازمات المحافظة يفيد بسقوط جزء من الحوائط الحاملة بالعقار الكائن بشارع 17 الامير بمنطقة شبرا المحطة بدائرة حى غرب شبرا الخيمة والعقار مكون من طابق ارضي واربع طوابق وتوجهت الاجهزة التنفيذية لحى غرب شبرا الخيمة على الفور باخلاء المنزل من السكان والذى يبلغ عددهم حوالي 15 مواطن وقد رفض المواطن علاء الدبش النزول من العقار بحجة ان العقار سليم وقد اسفر سقوط العقار عن وفاة المواطن علاء الدين بيومى وشهرته علاء دبشة مالك العقار والمواطن احمد جمال ابراهيم والمواطن مصطفى محمد محمد عبدالرحيم والمواطنة صباح رمضان يوسف.

وانتقل إلى الموقع الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام واللواء خالد جمال الدين نائب مدير امن القليوبية واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والعميد محمد النجار مامور شبرا الخيمة ورئيس هيئة الاسعاف بالقليوبية وتم فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظاً على سلامة المارة وتم استخراج اربع جثث ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي والانقاذ السريع.

لجنة المنشات الايلة للسقوط فى موقع المنزل المنهار بشبرا

لجنة المنشات الايلة للسقوط فى موقع المنزل المنهار بشبرا

لجنة المنشات الايلة للسقوط فى موقع المنزل المنهار بشبرا

لجنة المنشات الايلة للسقوط فى موقع المنزل المنهار بشبرا