ذروتها في النصف الثاني من سبتمبر.. ما هي أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا؟

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بينما يحذر العديد من المسؤولين مما سموه نوبة «الأمان الزائف»؛ كشفت وزارة الصحة والسكان عن الدليل الكامل لأعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، لاسيما في اعقاب حالة الجدل الذي أعقب دخول متحور «دلتا» مصر وذلك خلال تقرير رسمي أصدرته الوزارة أمس الأربعاء.

ارتفاع درجة الحرارة

سيلان الأنف

السعال

العطس

الكحة

فقدان حاستي الشم والتذوق

الآم في البطن

تكسير في العضلات

وظهور طفح جلدي عند بعض المصابين بالفيروس

إرهاق التهاب الملتحمة

ضيق في التنفس

فقدان القدرة على الحركة والكلام

الحمى

أعراض متحور دلتا بلس

فقد حددتها الوزارة من خلال منشور للطب الوقائي بالوزارة، وجاءت على النحو التالي:

التهاب بالحلق بسيط

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

وكحة جافة في الأغلب من بسيطة لمتوسطة سيولة الأنف شديدة

إسهال شديد

آلام شديدة في فم المعدة

إسهال شديد إمساك

والبعض لاحظ وجود مرارة في الفم

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وطمأنت المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا وقالت إن جميع الأعراض بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

طالبت الوزارة المواطنين بأهمية التدابير الصحية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وتأتي هذه المناشدات وسط تحذيرات من المسؤولين وخبراء الأمراض الصدرية والأوبئة من«الأمان الزائف»، في إحداث موجة إصابات جديدة قد يصعب السيطرة عليها

ورصد مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، في استطلاع رأي شمل نحو ألف شخص، «أكبر من 18 عاما»، تسجيل شهر أغسطس الجاري أعلى «معدل اطمئنان» بين المصريين بشأن خطورة كورونا، وذلك منذ ظهور الوباء في مصر مارس 2020.

وأوضح استطلاع الرأي أن نصف من شاركوا «لا يرون كورونا خطرا على الإطلاق حاليا»، وذلك بواقع 44.3 بالمئة.

ووفق الاستطلاع الذي يتم إجراؤه شهريا منذ بدء الأزمة، بلغت نسبة من لا يرون الفيروس خطرا على الإطلاق في السابق 7 بالمئة فقط خلال مارس 2020.

أما من يرون كورونا خطرا، فسجلت نتائج الاستطلاع أن نسبتهم 49.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة تسجل منذ انتشار كورونا بمصر، حيث كانت النسبة السابقة 69.8 بالمئة خلال سبتمبر 2020، و81.3 بالمئة لدى بدء انتشار الوباء.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الإثنين الماضي، إنه من المتوقع أن تصل ذروة الموجة الرابعة من كورونا في النصف الثانى من سبتمبر وأول أكتوبر المقبل، وأن المتحور دلتا بلس موجود الآن في أكثر من 160 دولة، وأكثر مشاكله هى سرعة الانتشار، مؤكدة استعداد مصر للموجة الرابعة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجى من الأكسجين إلى 3.3 مليون لتر.