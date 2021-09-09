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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 9سبتمبر2021، وقالت أن الطقس اليوم حار رطب على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، وسيكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أمام جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة.

درجة الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام القادمة من اليوم إلى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في مصر

درجة الحرارة اليوم

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

درجة الحرارة غدا

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

الأرصاد : صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء - صورة أرشيفية

اما الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات على النحو التالي:

درجة الحرارة اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

درجة الحرارة في القاهرة: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

درجة الحرارة في الإسكندرية: 31 العظمي 26 الصغري درجة.

درجة الحرارة في وادي النطرون: 34 العظمي 26 الصغري درجة.

درجة الحرارة في طنطا: 35 العظمي 24 الصغرى درجة.

درجة الحرارة في شبين الكوم: 36 العظمي 26 الصغرى درجة.

درجة الحرارة في دمنهور:33 العظمي 25 الصغرى درجة.

درجة الحرارة في بلطيم :33 العظمي 25 الصغري درجة.

درجة الحرارة في مطروح: 30 العظمي 25 الصغري درجة.

درجة الحرارة في السلوم: 30 العظمي 23 الصغري درجة.

درجة الحرارة في سيوة: 36 العظمي 24 الصغري درجة.

درجة الحرارة في بورسعيد: 32 26 العظمي الصغري درجة.

درجة الحرارة في دمياط: 31 العظمي 26 الصغري درجة.

درجة الحرارة في الزقازيق: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

درجة الحرارة في المنصورة: 35 العظمي 24 الصغري درجة.

درجة الحرارة في الإسماعيلية: 36 العظمي 24 الصغري درجة.

درجة الحرارة في السويس: 36 العظمي 26 الصغري درجة.

درجة الحرارة في العريش: 31 العظمي 22 الصغري درجة.

درجة الحرارة في رفح: 31 العظمي 23 الصغري درجة.

درجة الحرارة في طابا: 34 العظمي 23 الصغري درجة.

درجات الحرارة في شرم الشيخ: 39 العظمي 29 الصغري درجة.

درجات الحرارة في الغردقة: 39 العظمي 28 الصغري درجة.

درجات الحرارة في مرسى علم: 37 العظمي 28 الصغري درجة.

درجات الحرارة في الفيوم: 36 العظمي 25 الصغري درجة.

درجات الحرارة في بني سويف: 37 العظمي 25 الصغري درجة.

درجات الحرارة في المنيا: 38 العظمي 22 الصغري درجة.

درجات الحرارة في أسيوط: 38 العظمي 23 الصغري درجة.

درجات الحرارة في سوهاج: 39 العظمي 26 الصغري درجة.

درجات الحرارة في قنا:40 العظمي 27 الصغري درجة.

درجات الحرارة في الأقصر: 42 العظمي 27 الصغري درجة.

درجات الحرارة في أسوان: 43 العظمي 28 الصغري درجة.

درجات الحرارة في الوادي الجديد: 42 العظمي 28 الصغري درجة.

الطقس اليوم في مصر

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة في السواحل الشمالية، ستكون البلاد مائلا للحرارة رطبا فيما ستكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في جمهورية مصر العربية.

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