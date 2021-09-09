محافظ الفيوم يناقش معوقات تنفيذ مشروعات الري خلال «حياة كريمة»

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، ااجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لوضع الحلول الجذرية اللازمة لها، للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومسئولي المكاتب الااستشارية.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الااجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها محافظ الفيوم لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بكل قطاع من القطاعات الخدمية على حدة، للإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات، لافتاً إلي أن الاجتماع تناول مراجعة نسب التنفيذ بمشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة، والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لسرعة الانتهاء منها.

ولفت المتحدث الرسمي، إلي أن وكيل وزارة الري استعرض، مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل إحلال وتجديد 47 كوبري على المجاري المائية والصرف، بواقع 30 كوبري بمركز إطسا منها 18 كوبري على مجاري ري و12 كوبري على مجاري صرف، و17 كوبري بمركز يوسف الصديق منها 15 كوبري على مجاري ري و2 كوبري على مجاري صرف، فضلاً عن إنشاء حوائط خرسانية على الترع لحماية الطرق الإسفلتية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري والوارد المائية بالتنسيق مع مسئولي المكاتب الاستشارية، للانتهاء من إعداد كافة الجسات والتصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروعات الري والصرف بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا الانتهاء من كافة الموافقات اللازمة، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال ثلاثة أشهر من الآن.

كما وجه المحافظ منسق وحدة متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، بحصر كافة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف، والتنسيق لعقد اجتماع الأحد المقبل، بحضور وكيل وزارة الري ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المكاتب الإستشارية، لضمان إزالة أي معوقات خاصة بتلك المشروعات، للانتهاء منها في مواعيدها الزمنية المقررة.