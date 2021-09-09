محافظ الفيوم يناقش معوقات تنفيذ مشروعات الري خلال «حياة كريمة»

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، ااجتماعاً لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لوضع الحلول الجذرية اللازمة لها، للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومسئولي المكاتب الااستشارية.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الااجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها محافظ الفيوم لمناقشة معوقات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بكل قطاع من القطاعات الخدمية على حدة، للإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات، لافتاً إلي أن الاجتماع تناول مراجعة نسب التنفيذ بمشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة، والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، لسرعة الانتهاء منها.
ولفت المتحدث الرسمي، إلي أن وكيل وزارة الري استعرض، مشروعات الري والصرف التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل إحلال وتجديد 47 كوبري على المجاري المائية والصرف، بواقع 30 كوبري بمركز إطسا منها 18 كوبري على مجاري ري و12 كوبري على مجاري صرف، و17 كوبري بمركز يوسف الصديق منها 15 كوبري على مجاري ري و2 كوبري على مجاري صرف، فضلاً عن إنشاء حوائط خرسانية على الترع لحماية الطرق الإسفلتية.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري والوارد المائية بالتنسيق مع مسئولي المكاتب الاستشارية، للانتهاء من إعداد كافة الجسات والتصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بمشروعات الري والصرف بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا الانتهاء من كافة الموافقات اللازمة، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات خلال ثلاثة أشهر من الآن.
كما وجه المحافظ منسق وحدة متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، بحصر كافة المشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الري والصرف، والتنسيق لعقد اجتماع الأحد المقبل، بحضور وكيل وزارة الري ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المكاتب الإستشارية، لضمان إزالة أي معوقات خاصة بتلك المشروعات، للانتهاء منها في مواعيدها الزمنية المقررة.