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بعد عامين.. سيدة تطلب الطلاق بالجيزة: «أناني.. وبيحب شغله أكتر مني»

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بعد عامين.. سيدة تطلب الطلاق بالجيزة: «أناني.. وبيحب شغله أكتر مني» بعد عامين.. سيدة تطلب الطلاق بالجيزة: «أناني.. وبيحب شغله أكتر مني»

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«بيحب شغله أكتر منىّ».. بهذه الكلمات بدأت ربة منزل، كلامها أمام رئيس محكمة الأسرة في إمبابة بالجيزة، الخميس، مطالبةً بـ«الطلاق للضرر»، مشيرة إلى أن زوجها «شخصية أنانية مش بيحب غير نفسه»، حسب وصفها.

وقالت الزوجة في الدعوى إنه «لا يكترث لمشاكل وهموم أسرته، ودائمًا يحكي عن مشاكله الشخصية ومتاعب عمله الدائمة مع زملائه ومديريه»، مشيرة إلى أنها «ظنت أن سلوكه أمرًا مؤقتًا بحكم زواجنا منذ عامين، إلا أن هذا الحديث أصبح أسلوب حياة».

زادت المأساة، وفقًا للزوجة، بافتعال زوجها المشاكل معها، وإخبارها بندمه الشديد على عدم زواجه من خطيبته السابقة، ثم يعدد أمامها محاسنها: «كانت جميلة وأخلاقها عالية، لا ترفع حسها علىّ، وتتحمل ظروف الحياة والشغل، ومستعدةً لتكوين أسرة والحفاظ عليها».

واختتمت كلامها أمام القاضي قائلةً: «تحملت كل ده علشان أحافظ على بيتي، لكن الأمر وصل لأن زوجي يمد إيديه عليا ويضربني».

المصرى اليوم

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