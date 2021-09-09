مصادر طبية تؤكد عدم وجود مصابين في حريق مراكب الصيد بميناء برنيس بالبحر الأحمر

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أكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر عدم وجود مصابين في حريق مراكب الصيد بميناء الصيد ببرنيس بالبحر الأحمر، ولم يتم نقل أي حالات إصابة للمستشفيات.

ومن جانبه، أكد اللواء واصف رئيس مدينة مرسي علم، أنه تمت السيطرة على الحريق وتم إبعاد عدد من المراكب الأخرى بعيدا عن المراكب المحترقة.

كان حريق ضحم اندلع اليوم الخميس في ٤ مراكب صيد بميناء برنيس المخصص لانطلاق مراكب الصيد جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم إخطار الاجهزة المختصة

وأكدت التحريات الأولية بدأ الحريق في أحد مراكب الصيد المتراكية على رصيف الميناء، وبفعل الرياح الشديدة انتشرت النيران في باقي المراكب المجاورة وحاول عدد من الصيادين السيطرة على النيران إلا أن الرياح والمواد القابلة للاشتعال لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق والتهمت النيران المراكب.

وأضافت التحريات أن سبب الحريق لم يتحدد بعد وأنه جار سماع اقوال من كانوا على المراكب المحترقة.