النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق ورشة أخشاب بشبرامنت

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طلبت نيابة مركز أبوالنمرس في الجيزة، اليوم الخميس، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الحريق الذي نشبّ داخل ورشة أخشاب بمنطقة شبرامنت، ما أسفر عن إصابة عامل بجرح في رأسه، فيما أصيب آخر باختناق، وجرى إسعافهما بمكان الحريق.

وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق في ورشة أخشاب بمنطقة شبرامنت.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق.