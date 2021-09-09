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تستعد لإطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية .. حدث تاريخى بالمملكة

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السعودية تستعد لإطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية .. حدث تاريخى بالمملكة تستعد لإطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية .. حدث تاريخى بالمملكة

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قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إنه سيتم إطلاق أول دوري نسائي في خلال الأشهر المقبلة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات.

وعقد اليوم الخميس بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، مؤتمر بعنوان «استراتيجية تحول كرة القدم السعودية».

وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم في تصريحات له: سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق وسنصل في 2025 إلى 50 مسابقة، كما سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر القادمة لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات..ونستهدف الوصول لأكثر من ألف لاعبة سعودية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة، كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

وسبق لاتحاد الكرة السعودية الإعلان في الشهر الماضي عن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية للمنتخب السعودي للسيدات الأول والذي سيتم تكوينه خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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