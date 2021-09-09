أسطورة إيطاليا: محمد صلاح أفضل من محرز وحكيمي

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أجرى المدافع التاريخي للمنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي حواراً مميزاً خلال الساعات الماضية مع شبكة قنوات الكأس القطرية ومن المنتظر أن يتم إذاعته يوم الأربعاء المقبل 15 سبتمبر بشكل حصري على القنوات.

وكشفت قنوات الكأس عبر حسابها على موقع "تويتر" عن بعض التصريحات التي أدلى بها ماركو مارتيراتزي، من أجل تشويق متابعيها للحوار التليفزيوني قبل بثه.

وتم توجيه سؤال لماركو ماتيراتزي خلال الحلقة عن الثلاثي الإفريقي العربي الشهير المحترف في أوروبا المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، والجزائري رياض محرز، الجناح المهاجم لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحول أي من اللاعبين الثلاثة يعتقد سيتم اختياره أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن العام 2021، قال ماركو ماتيراتزي: بلا تردد أرى أنه محمد صلاح.

وكان ماركو ماتيراتزي، حديث العالم بعد واقعته الشهيرة مع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، حين سبه بوالدته وقام زيدان بنطحه وتم طرده من المباراة حينها فيما عرف بـ نطحة زيدان.