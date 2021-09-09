ضياء السيد يكشف لـ«المصري اليوم» صعوبة مهمة استعادة صدارة المجموعة

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كشف ضياء السيد مدرب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، صعوبة مهمة جهاز المنتخب خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال السيد في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: المرحلة المقبلة لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض، ولكن سنبذل قصاري جهدنا كجهاز الفنى ولاعبين من أجل استعادة صدارة المجموعة من المنتخب الليبي خصوصا وأن مصر مكانها على الصدارة دائما.

وتابع: نحتاج لتكاتف الجميع سواء أندية أو لاعبين ومسؤولين بجانب الإعلام من أجل تحقيق هدفنا والتأهل للمونديال.

وكشف مدرب المنتخب أنه ينتظر وصول المدير الفني ومساعديه لمصر من أجل بدء الاستعداد للمرحلة المقبلة، ودراسة التقارير الخاصة باللاعبين التي أعدها إداري المنتخب الخاصة بمدى جاهزية اللاعبين ذهنيا وبدنيا.