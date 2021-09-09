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"المياه" تتفاعل مع "تقرير سبق" وتوضح أسباب الانقطاعات بالعارضة

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"المياه" تتفاعل مع "تقرير سبق" وتوضح أسباب الانقطاعات بالعارضة "المياه" تتفاعل مع "تقرير سبق" وتوضح أسباب الانقطاعات بالعارضة
قالت: تم على الفور تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الإمداد

في تجاوب مع ما نشرته "سبق" أول أمس، تحت عنوان "سكان قائم الصرحة بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه من حوالي ثلاثة أسابيع"، ذكرت الإدارة العامة للمياه بجازان، أنه قد تم التعامل مع حدث تشغيلي أثر على كميات المياه الموزعة على القرية، وتم على الفور تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الإمداد من مصادر بديلة، لضمان استمرارية الخدمة للسكان.

وقالت الإدارة العامة للمياه بجازان: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وأضافت: بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم تحت عنوان "سكان قائم الصرحة بالعارضة يشتكون من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم"، نوضح لكم وللسادة القراء أنه قد تم التعامل مع حدث تشغيلي أثر على كميات المياه الموزعة وتم على الفور تفعيل خطط الطوارئ وتعزيز الإمداد من مصادر بديلة لضمان استمرارية الخدمة لسكان قائم الصرحة.

وختمت: "هذا ما لزم التنويه إليه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم".

وكان عدد من سكان قرية قائم الصرحة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، قد اشتكوا من انقطاع مشروع المياه عن قريتهم، مشيرين إلى أن الفرع يتعذر بحجج وصفوها بغير المنطقية تارة بحدوث عطل وأخرى بالتحديث، موضحين أنهم يريدون إجابة شافية لما يحدث منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على حد قولهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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