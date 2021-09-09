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نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:21 مساءً
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:20 مساءً
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر"
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:19 مساءً
محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور)
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي»
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الخميس 16 سبتمبر 2021 05:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كاميرا تسجل لحظة الانفجار في نوغينسك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 09 سبتمبر 2021 02:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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