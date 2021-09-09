الاثنين.. الإعلان عن تفاصيل الدورة 14 لمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

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تعقد إدارة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل للإعلان عن تفاصيل دورته الرابعة عشر لعام 2021، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة الخامسة عصرا.

يقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، في الفترة من 18 – 24 سبتمبرالجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

ويعلن الفنان إنتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، خلال المؤتمر عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد اقامتها وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

تقيم المهرجان وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس، ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية صبرى سعيد، ورئيس صندوق التنمية الثقافية د.فتحى عبدالوهاب، بالتعاون مع مؤسسة حواروفنون ثقافات الشعوب ووزارة الاّثار والتنشيط السياحى، بحضورحشد كبيرمن القيادات.

وسيعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن مهرجان سماع الدولى في الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته في تأسيس المهرجان على مدار 13 عاما والذى أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم بما يليق وسمعة مصر عالميا، ولوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة.