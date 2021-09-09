تفاصيل مأساوية في تعدى 5 أبناء على أمهم المسنة: كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا

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أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم الخميس، باحتجاز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن عذبوا والدتهم واعتدوا عليها بالضرب المبرح حتى أنها كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا، واستولوا على أموالها وميراثها وأجبروها على توقيع عقدوا بيع، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة ضبط وإحضار شقيقين آخرين شاركا المقبوض عليهم في تعذيب الأم وتُدعى عطيات محمد عبداللطيف، 63 عامًا.

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وقالت الأم «عطيات»، أمام النيابة، إن خلافاتها مع أبنائها التي ظنت أنهم سيكونوا سندًا لها، بدأت بعد وفاة زوجها، فبدأوا يسرقون أموالها واشتروا شققًا جديدة وتركوا منزل العائلة لضيق مساحته، فهددت أولادها بأنها ستتزوج، فأخبروها بأنهم استولوا على عقود مليكة أراضٍ ومنزل، ثم هددها أحدهم بالقتل إذا أبلغت عنهم الشرطة، فذهبت للقسم لتحرير محضرًا دون أن تذكر أسمائهم خوفًا على حياتها.

وأضافت المجني عليها، أنها ذهبت للعيش مع أخيها، وأولادها حضروا إليه وقالوا له إنها ستعيش لدى كل واحدٍ منهم أسبوعا، واكتشفت بعد عودتها لشقتها أن أبنائها استولوا على كل مدخراتها، وكان أحد أبنائها يضربها لدرجة أنها تتبول على نفسها وتنزف دمًا، والجيران أبلغوا الشرطة.