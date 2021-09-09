أخبار عاجلة

نحو 24 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأربعاء -
الصومال : سحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء -
أمير الشرقية يؤدي الصلاة على والدة الأمير عبد العزيز بن عبدالرحمن -
بنك التنمية الاجتماعية و"هدف" يطلقان الربط الإلكتروني لتمويل المشاريع بـ"بحر" -
اليمن.. "إغاثي" الملك يوزّع 211 طنًّا من السلال الغذائية بحجة -
أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة -
محافظ المنوفية يُسلّم 50 مشروعًا من مؤسسة خيرية للمستحقين (صور) -
حماية المستهلك يكثف حملاته الرقابية لمواجهة الغش التجاري بالشرقية -
استمرار فعاليات البرنامج التأهيلي الشامل بجامعة قناة السويس -
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يفتتحان الدورة الثالثة لـ«المنتدى الاقتصادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تفاصيل مأساوية في تعدى 5 أبناء على أمهم المسنة: كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا

Print
تفاصيل مأساوية في تعدى 5 أبناء على أمهم المسنة: كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا تفاصيل مأساوية في تعدى 5 أبناء على أمهم المسنة: كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم الخميس، باحتجاز 3 أشخاص لمدة 24 ساعة، بعد أن عذبوا والدتهم واعتدوا عليها بالضرب المبرح حتى أنها كانت تتبول على نفسها وتنزف دمًا، واستولوا على أموالها وميراثها وأجبروها على توقيع عقدوا بيع، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة ضبط وإحضار شقيقين آخرين شاركا المقبوض عليهم في تعذيب الأم وتُدعى عطيات محمد عبداللطيف، 63 عامًا.

اقرأ أيضًا| «إلحقوني أنا بموت».. «حدّاد» يعذب زوجته حتى الموت لرفضها إعداد «رز بلبن» لزوجته الثانية (فيديو)

وقالت الأم «عطيات»، أمام النيابة، إن خلافاتها مع أبنائها التي ظنت أنهم سيكونوا سندًا لها، بدأت بعد وفاة زوجها، فبدأوا يسرقون أموالها واشتروا شققًا جديدة وتركوا منزل العائلة لضيق مساحته، فهددت أولادها بأنها ستتزوج، فأخبروها بأنهم استولوا على عقود مليكة أراضٍ ومنزل، ثم هددها أحدهم بالقتل إذا أبلغت عنهم الشرطة، فذهبت للقسم لتحرير محضرًا دون أن تذكر أسمائهم خوفًا على حياتها.

وأضافت المجني عليها، أنها ذهبت للعيش مع أخيها، وأولادها حضروا إليه وقالوا له إنها ستعيش لدى كل واحدٍ منهم أسبوعا، واكتشفت بعد عودتها لشقتها أن أبنائها استولوا على كل مدخراتها، وكان أحد أبنائها يضربها لدرجة أنها تتبول على نفسها وتنزف دمًا، والجيران أبلغوا الشرطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

شاب يجرد فتاة من ملابسها في الشارع ويتحرش بها.. وصديقه يوثق بالفيديو (تفاصيل صادمة)

شاب يجرد فتاة من ملابسها في الشارع ويتحرش بها.. وصديقه يوثق بالفيديو (تفاصيل صادمة)